Президент США Дональд Трамп раскрыл отношение умных людей к нему. Видеозапись с речью американского лидера на эту тему опубликовало агентство УНИАН в Telegram.

© Lenta.ru

«Умные люди не любят меня», — сказал Трамп, добавив, что этой категории людей также не нравится «то, о чем мы говорим».

Присутствовавшие смехом отреагировали на эти слова президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп перепутал Армению и Албанию. Это произошло в эфире телеканала Fox News. Примечательно, что американский лидер и ранее путал эти две страны.

Кроме того, незадолго до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.