В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве отказаться от нефти из России

Призыв президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО отказаться от закупок российской нефти может быть тактическим ходом, чтобы отложить новые санкции против России. Истинный мотив американского лидера раскрыло издание The Washington Post (WP).

«Эти комментарии могут отсрочить попытки Трампа оказать давление на [президента России Владимира] Путина с целью прекращения войны на Украине. Его предложение вряд ли будет поддержано всеми членами альянса. Требование Трампа выглядит как тактический ход, позволяющий ему избежать принятия мер против РФ», — указано в материале.

Отмечается, что как минимум три страны НАТО — Венгрия, Словакия и Турция — откажутся от исполнения требования Трампа. При этом критики главы Белого дома согласились с тем, что Европе нужно окончательно прекратить закупать энергоресурсы из России.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.