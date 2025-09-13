Европейская комиссия выдвинула новую идею, как передать замороженные российские активы Киеву. Предлагается задействовать обеспеченные ЕС облигации. Об этом сообщает Politico (перевод «Иносми») со ссылкой на четырех осведомленных чиновников.

На этой неделе представители Еврокомиссии обсудили новый «изобретательный способ» с заместителями министров финансов стран ЕС.

Комиссия предложила обменять привязанные к активам денежные депозиты на облигации с нулевым купоном, которые будут совместно гарантироваться странами ЕС.

По мнению комиссии, это, якобы, поможет избежать обвинений в конфискации средств.

Пока никаких соглашений или обязательств не последовало. Официальное предложение могут озвучить в ближайшее время.

Российские активы почти на 200 миллиардов евро были заморожены в феврале 2022 года. Основная их часть активов находится в распоряжении Euroclear, финансового учреждения со штаб-квартирой в Брюсселе.

В следующем году Киев столкнется с дефицитом бюджета почти в восемь миллиардов евро, поэтому некоторые лидеры ЕС выдвигают идеи, как забрать средства России. Бельгийское правительство и Euroclear неоднократно предупреждали, что такой шаг чреват для ЕС негативными последствиями.