Орбан сделал резкое заявление о политике Запада

Венгрия неоднократно предупреждала страны Западной Европы о рисках массовой миграции, рассказал в соцсети Х премьер-министр республики Виктор Орбан.

Ранее глава венгерского правительства призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку и уступить место более компетентным политикам.

«Это [массовая миграция] как зубная паста — выдавив её из тюбика, вы уже не сможете засунуть её обратно. Западная Европа проигнорировала наши предупреждения и теперь сталкивается с ростом террора, неуверенностью в себе и расколом общества. Венгрия не повторит их ошибку», — разъяснил Орбан.

Орбан раскритиковал политику фон дер Ляйен

Позиция Венгрии, отметил премьер, остается неизменной — Будапешт не намерен повторять ошибки западноевропейских стран в вопросах миграции и продолжит отстаивать свой суверенный путь развития в рамках ЕС.