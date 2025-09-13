Финляндия признала негативное влияние разрыва связей с Россией

Решение Хельсинки разорвать связи с Россией негативно отразилось на экономике Финляндии, рост которой «не соответствует желаемому». Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

Он отметил в беседе с телерадиокомпанией Yle, что закрытие границ с Россией, а также сокращение торговли и импорта создают «неопределённость».

«Всё это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — приводит слова Орпо РИА Новости.

Ранее посол России Павел Кузнецов указал на пагубность огульных обвинений Финляндии в адрес Москвы.