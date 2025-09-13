Спецслужбы нескольких стран финансируют протесты в Сербии, на это потрачено $4 млрд, рассказал журналистам телеканала TV Informer президент республики Александр Вучич.

Накануне сербский лидер сообщил, что 5 сентября в акциях протеста по всей стране участвовали 9,3 тыс. человек, из которых более 7 тыс. собрались в Нови-Саде.

«$4 млрд потрачено на развал государства. Главный организатор цветных революций приходит извне. Это сотрудники разных спецслужб, они делают это из нескольких стран», — заметил Вучич.

Президент признал, что вынужден хранить молчание, так как огласка нарушила бы сербский нейтралитет по отношению к возможным заказчикам протестов. Он добавил, что «эти страны знают, что мы осведомлены о том, чем они занимаются».

Напомним, что протесты оппозиции начались в Сербии в ноябре 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

По мнению политологов, потенциальными спонсорами «цветной революции» могут быть Демократическая партия США и ряд крупных финансистов.