Огонь не затухает: во Франции продолжаются масштабные акции протеста

В крупных городах Франции продолжаются акции протеста под лозунгом «Заблокируем всё». В субботу, 13 сентября, манифестации ожидаются в Париже, Нанте, Лионе, Марселе, Ницце и других крупных городах, пишет Le Figaro.

По данным газеты, на субботу запланированы митинги в большинстве крупных городов. В центре акций — Западная Франция, проведение акций запланировано в таких населенных пунктах, как Брест, Сен-Бриё, Оре, Ванн, Гер, Ренн, Фужер.

Напомним, что в среду, 10 сентября, во Франции прошли массовые протесты. Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

По данным МВД, около 200 тыс. человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тыс. правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.

В Нанте и Монпелье участники акций перекрывали дороги, жгли покрышки, а полиция разгоняла их газом; в Тулузе пожар на путях вызвал перебои в движении поездов; в Бордо группа в масках пыталась устроить блокпост.

Многие участники акций протеста открыто обвинили в происходящем президента Франции Эммануэля Макрона.

11 сентября «горячее» всего было возле школы Элен-Буше в Париже. Демонстранты переворачивали мусорные баки и устраивали поджоги. Спустя несколько часов манифестанты атаковали и захватили Лионский вокзал.

Число задержанных на протестах во Франции превысило 500 человек

12 сентября полиция арестовала нарушителей, пресекавших попытку блокады университетского кампуса в Броне, пригороде Лиона. По данным префектуры, были арестованы «от 50 до 100 человек в капюшонах и масках», вооружённых «железными прутьями и метательными снарядами».