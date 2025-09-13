Глава одного из центров Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил НАТО в конфликте на Украине.

Сакс утверждает, что в Риме президент Франции выступал по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano. А потом, вручая орден Почетного легиона Саксу, "в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война - вина НАТО".

"Я хочу, - цитирует профессор слова французского президента, - чтобы вы знали, потому что мне это неприятно".

Сакс и сам разделяет данную точку зрения и много раз об этом говорил публично. Выступая на празднике Il Fatto quotidiano, профессор заявил, что мира на Украине добиться можно, но для этого Европа должна отказаться от русофобии и своих воинственных планов.