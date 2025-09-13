Белоруссия обратилась с призывом к ООН и Евросоюзу

Закрытие властями Польши КПП на польско-белорусской границе угрожает стабильности в регионе, заявил на заседании Совбеза ООН временный поверенный в делах Белоруссии при организации Артем Тозик. Об этом пишет БелТА.

Дипломат подчеркнул, что текущее заседание Совбеза проводится на фоне закрытия Польшей границы с Белоруссией.

По его словам, остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Он добавил, что это решение властей Польши — пример «безосновательных, антинародных шагов», направленных против простых граждан.

Такие шаги Варшавы — очевидное злоупотребление своим географическим положением, «приватизация границ ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока», отметил Тозик.

«Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях», — уточнил дипломат.

Представитель Белоруссии констатировал, что руководители ООН и Евросоюза должны дать принципиальную оценку таким действиям польской стороны.

Польша закрыла границу с Белоруссией из-за военных учений "Запад-2025"

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение полностью закрыть границу с Белоруссией на фоне инцидента с дронами и российско-белорусских учений «Запад-2025».