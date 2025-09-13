Посол Аргентины неожиданным образом высказался о гражданах РФ

Посол Аргентины в России Эдуардо Садус выразил свое отношение к россиянкам, приезжающим в Аргентину для родов.

По его словам, власти страны не поддерживают практику получения гражданства Аргентины по рождению для тех иностранок, которые скрывают свои настоящие мотивы пересечения границы.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — прокомментировал ситуацию Садус в интервью РБК.

Посла Аргентины вызвали в МИД России

Посол отметил рост числа заявок на временное проживание со стороны граждан России. По его словам, многие используют возможность рождения ребенка в Аргентине как способ получения гражданства для всей семьи. Подать заявление на гражданство Аргентины сразу после родов больше не получится. Ранее СМИ сообщали о случаях массового въезда беременных россиянок в республику после начала СВО.