Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка может раскрыть сущность властей Украины при президентстве Владимира Зеленского перед американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, бежавший за границу.

«Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США», — отметил парламентарий.

При этом он связал нападение на Кирка с покушением на самого Трампа, произошедшим в июле 2024 года. Дмитрук выразил уверенность, что «под прицелом» находятся все, кто стремится завершить вооруженный конфликт на Украине и «исповедует христианские ценности».

Чарли Кирк подвергся нападению 10 сентября, когда выступал в Университете долины Юта перед 3000 зрителями. Активист был ранен в шею, и его госпитализировали в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти мужчину, давно поддерживавшего Трампа и возглавлявшего организацию Turning Point USA.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого в нападении на Кирка после того, как он рассказал соседу в Discord о намерении перепрятать оставленную в кустах винтовку. Молодого человека сдал его отец, проработавший в полиции 27 лет.