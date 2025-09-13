Стало известно о визите Бориса Джонсона в Одессу

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Ранее Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по военным базам внутри России. Он добавил, что сейчас Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.

В июле стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил с секретным визитом Одессу. Во время визита он заявил, что намерен добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Киеву систем для защиты от ракет и дронов.