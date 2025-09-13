НАТО хочет разместить ПВО в Польше из-за инцидента с беспилотниками

Североатлантическому альянсу стоит разместить системы противовоздушной обороны (ПВО) на Западной Украине в ответ на недавний инцидент с падением беспилотников в Польше. Об этом пишет издание Politico.

«Крайне важно, чтобы НАТО — или, скорее, коалиция избранных союзников — рассмотрела возможность расширения своего воздушного зонтика ПВО на западную Украину», — пишет Politico. Там предположили, что обсеспечить подобное можно на основе планов «коалиции жилеющих», основаннной Великобританией и Францией.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что на территории страны сбиты десяток «опасных» беспилотников над территорией страны. По его словам, аппараты якобы были «российскими». Доказательств принадлежности БПЛА предоставлено не было.

В МИД опровергли заявления Варшавы о пересечении данных аппаратов границ с Россией. Там же отметили, что Польше были предоставлены факты, которые полностью развенчивают версию о нарушении границы для эскалации украинского кризиса. Как отметили Минобороны, дальность полетов БПЛА, что применяются в зоне СВО не позволяют пересекать настолько большие расстояния, чтобы допустить подобный инцидент.

На созваном из-за данного ЧП заседании в ООН Россия объявила о нежелании эскалации с Польшей. Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Варшаву в поспешном возложении ответственности на Москву без доказательной базы. В итоге заявление Польши с обвинениями в адрес Москвы поддержали лишь 46 членов ООН (треть).