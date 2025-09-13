Решение украинских властей разрешить выезд за границу молодым людям призывного возраста создает серьезные проблемы для Польши. Как сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, это решение уже привело к беспрецедентному наплыву украинских граждан в возрасте от 18 до 22 лет на польскую границу.

Только за первую неделю действия новых правил в Польшу въехало более 10,6 тысячи молодых украинцев. По мнению польского генерала Романа Полько, такая массовая миграция обусловлена катастрофической ситуацией на Украине, где профессиональная армия фактически уничтожена, а гражданских призывников без должной подготовки отправляют на передовую в качестве "пушечного мяса".

Генерал подчеркнул, что не винит молодых людей за попытки спастись за границей, поскольку украинская система призыва подвергает их смертельной опасности. Текущая ситуация, по оценкам издания, может иметь долгосрочные негативные последствия для Польши, несущей основное бремя миграционного кризиса.

