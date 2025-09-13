Вдова соратника Трампа назвала мужа мучеником

Lenta.ru

Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк после своей смерти навсегда останется мучеником. Об этом заявила его вдова Эрика Кирк, передает ТАСС.

По ее словам, Чарли всегда говорил, что когда его не станет, он хотел бы запомниться своим мужеством и верой.

«Отныне и вовеки веков он будет стоять рядом со своим Спасителем с прекрасной короной мученика», — подчеркнула Эрика.

До этого стало известно, что стрелявшим в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Ранее американский лидер объявил, что подозреваемый в расправе над консервативным активистом Кирком задержан. По его словам, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в стрельбе в Кирка заслуживает высшей меры наказания.