Президент Финляндии поспорил с Борисом Джонсоном в Киеве

Президент Финляндии Александр Стубб поспорил с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ходе встречи в Киеве. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Причиной спора стали гарантии безопасности для Украины. Стубб напомнил о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС), что Джонсон воспринял как личное оскорбление и упрекнул финского лидера в бездействии «коалиции желающих».

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», — сказал Стубб. «Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — ответил Джонсон.

Ранее президент Финляндии заявил, что за последнюю неделю провел с украинским лидером Владимиром Зеленским больше времени, чем со своей женой.