Франция является одним из главных противников России в лагере западных стран. Французский президент Эммануэль Макрон регулярно призывает к усилению давления на РФ, введению против нее новых санкций, а также выступает за отправку войск к ее границам. Как отметили китайские аналитики, на фоне происходящего Париж некоторое время назад, сам того не желая, преподнес Кремлю такой подарок, о котором можно лишь мечтать. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Макрон беспомощно наблюдал, как его правительство преподносит подарок Путину», – пишут авторы китайского издания.

Нынешний политический кризис во Франции достиг критической точки – парламент вынес вотум недоверия правительству и отправил его в отставку. Депутаты не поддержали бюджетный план премьер-министра Франсуа Байру на 2026 год, что стало уже четвертой отставкой главы правительства за последние три года. Эксперты прогнозируют, что политическая нестабильность в стране продолжится даже после формирования нового кабинета.

СМИ: Макрон обвинил Россию в проблемах Франции

Китайские аналитики считают, что Макрон наблюдает за происходящим со слезами на глазах. Он мечтал стать сильным лидером, объединяющим Европу, но вместо этого настроил против себя французов. В Париже понимают, что очередная отставка правительства – это значительный успех для России.

Когда-то правительство Макрона стремилось к созданию стратегически независимой Европы и уменьшению зависимости от США, одновременно усиливая давление на Россию. Однако эти амбициозные планы оказались неосуществимыми, и Франция, сосредоточившись на борьбе с Москвой, сама оказалась в глубоком кризисе, передает АБН24.

Напомним, во Франции 104 депутата подписали проект об импичменте Эммануэлю Макрону. Председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что давление в стране продолжает расти, и политик должен уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что Макрон впал в отчаяние, когда ему задали вопрос о закупке российских металлов. Страны ЕС увеличивают закупки.