Зеленский назвал Келлога лучшей системой ПВО и предложил гражданство

Московский Комсомолец

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита спецпосланника президента США Кита Келлога сравнил его с системой ПВО, так как при его появлении на Украине Россия не бьет по ее территориям. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский назвал Келлога лучшей системой ПВО и предложил гражданство
© Global Look Press
«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», - заявил Зеленский.

Действующий глава украинской администрации предложил Келлогу переехать жить в Киев. Для этого ему предоставят квартиру и гражданство.

Зеленский обвинил Китай в нежелании содействовать Украине

Украинские СМИ сообщали, что спецпосланник Келлог прибыл на Украину. О сроках и целях его поездки не сообщалось.

Ранее «МК» писал, что принц Гарри решил вновь посетить Украину по официальному приглашению Киева. Заявленная цель его визита – обсуждение вопросов, связанных с помощью в реабилитации военнослужащих.