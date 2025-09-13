Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита спецпосланника президента США Кита Келлога сравнил его с системой ПВО, так как при его появлении на Украине Россия не бьет по ее территориям. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», - заявил Зеленский.

Действующий глава украинской администрации предложил Келлогу переехать жить в Киев. Для этого ему предоставят квартиру и гражданство.

Украинские СМИ сообщали, что спецпосланник Келлог прибыл на Украину. О сроках и целях его поездки не сообщалось.

