Министр финансов США рассказал, что поможет урегулировать конфликт на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с коллегами из стран "Большой семерки" призвал их присоединиться к американской инициативе по введению пошлин против государств, закупающих российскую нефть. Как сообщает пресс-служба американского ведомства, такой шаг, по мнению Вашингтона, будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа, заявив, что партнеры по G7 должны продемонстрировать свою приверженность достижению мира на Украине конкретными действиями. В министерстве финансов США подчеркнули, что применение торговых ограничений против стран, продолжающих покупать энергоресурсы у России, является одним из таких необходимых действий.

Трамп отметил, что Зеленский не сразу согласился на переговоры об урегулировании

Данное заявление прозвучало в контексте ранее озвученных планов США по введению вторичных пошлин в размере 50-100% для Китая и Индии за их продолжение энергетического сотрудничества с Москвой.

