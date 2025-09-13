Министр финансов США рассказал, что поможет урегулировать конфликт на Украине

Московский Комсомолец

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с коллегами из стран "Большой семерки" призвал их присоединиться к американской инициативе по введению пошлин против государств, закупающих российскую нефть. Как сообщает пресс-служба американского ведомства, такой шаг, по мнению Вашингтона, будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

© Global Look Press

Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа, заявив, что партнеры по G7 должны продемонстрировать свою приверженность достижению мира на Украине конкретными действиями. В министерстве финансов США подчеркнули, что применение торговых ограничений против стран, продолжающих покупать энергоресурсы у России, является одним из таких необходимых действий.

Данное заявление прозвучало в контексте ранее озвученных планов США по введению вторичных пошлин в размере 50-100% для Китая и Индии за их продолжение энергетического сотрудничества с Москвой.

