Подавляющее большинство государств-членов Организации Объединенных Наций не поддержали заявление, возлагающее на Россию ответственность за недавний инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Как сообщает РИА Новости, из 193 стран-членов ООН документ поддержали лишь 46 государств и делегация Европейского союза.

Заявление, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, было зачитано на пресс-подходе в штаб-квартире ООН заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Босацким. В тексте инцидент характеризуется как «эскалация», «провокация» и «нарушение» международного права, однако эти утверждения не подкреплены какими-либо доказательствами.

Кроме стран Европейского союза, документ подписали США, Украина, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея и ряд других государств. Таким образом, инициатива не получила широкой международной поддержки, а большинство членов мирового сообщества воздержались от присоединения к данному заявлению.

Ранее глава МИД Сикорский заявил, что часть беспилотников прилетела в Польшу с Украины.