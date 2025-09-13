Сирийское руководство намерено сохранять и укреплять многолетние партнерские отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в эфире государственного телеканала Al Ikhbariya.

Он подчеркнул, что между двумя странами исторически сложились прочные связи в ключевых отраслях, включая энергетику и поставки продовольствия.

Новые власти Сирии понадеялись на помощь России в послевоенном восстановлении

Особое значение, по словам сирийского лидера, имеет координация в сфере безопасности. Аш-Шараа напомнил, что в ходе освобождения Хамы и Хомса в 2024 году между Дамаском и Москвой были достигнуты важные договоренности, которые строго соблюдались обеими сторонами. Российская сторона, как отметил президент, не только воздерживалась от негативного вмешательства, но и вносила позитивный вклад в урегулирование сирийского вопроса.

Ранее сообщалось, что большинство стран ООН не поддержали обвинения Польши в адрес России.