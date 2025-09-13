Министры финансов G7 обсудили новые санкции против России

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) обсудили возможные меры увеличения давления на Россию. Речь идет о новых санкциях и пошлинах, говорится в совместном заявлении, пишет РИА Новости.

© Лента.ру

«(Министры финансов обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям Москвы», — говорится в документе.

Помимо этого, министры договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов РФ.

Страны G7 договорились интенсивнее договариваться о конфискации активов России

Ранее российский глава Владимир Путин заявил, что БРИКС по экономическим показателям превосходит другие объединения, в том числе G7. По его словам, совокупный ВВП «Группы семи» по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.

До этого США призвали союзников по G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов.