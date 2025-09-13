G7 изучит новые способы финансирования Украины за счет активов России

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 12 сентября пресс-службой G7. Решение принято на фоне продолжающегося обсуждения новых способов финансирования помощи Киеву.

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать Украину», — говорится в заявлении министров финансов «Большой семерки».

В документе подчеркивается, что страны-участницы ищут правовые механизмы, позволяющие перенаправить средства, заблокированные на счетах в западных банках, на поддержку нужд украинского правительства.

В совместном заявлении также отмечено, что рассматриваются различные варианты задействования активов, в том числе получение доходов от размещения российских средств. Члены G7 намерены координировать действия с Евросоюзом и другими международными партнерами, чтобы не допустить юридических рисков и обеспечить прозрачность процесса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможные попытки Евросоюза присвоить российские замороженные активы. Она заявила, что любые подобные действия будут расценены как преступление, последствия которого не обойдут стороной ни одну из причастных сторон. Захарова добавила, что западные страны пытаются создать юридическую базу для конфискации российских активов за рубежом, однако Россия предпринимает все возможные меры для защиты интересов своих граждан и компаний, оказавшихся под санкциями.