Главу временного правительства Непала выдвинули по рекомендации ChatGPT

Непале продолжаются массовые акции протеста, вызванные решением властей о запрете социальных сетей. Политический кризис уже привел к отставке премьер-министра, а новую главу выбрали с помощью ChatGPT, сообщает The Times.

© Газета.Ru

Временно контролирующие ситуацию в стране военные призвали протестующих выдвинуть кандидата на должность главы временного правительства. В качестве инструмента для консультаций активисты использовали чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

ИИ рекомендовал кандидатуру бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки. Предложение поддержала сама Карки, а также президент страны. По предварительным данным, именно она может возглавить временный кабинет до проведения очередных выборов.

По данным местных СМИ, более 150 тыс. граждан используют Discord как основную платформу для политических дискуссий. Активную роль в координации инициатив взяли на себя представители поколения Z, многие из которых недавно окончили школу. Однако отсутствие эффективной модерации делает дискуссии хаотичными: растет число троллинга и фейков.