Польша пересмотрела условия поддержки украинских беженцев

Польский парламент (Сейм) одобрил новый законодательный акт, который вносит изменения в правила предоставления социальной поддержки иностранным гражданам. Согласно принятому документу, право на получение семейных пособий и доступ к услугам государственного здравоохранения теперь предоставляется исключительно тем иностранцам, которые официально трудоустроены в Польше и ведут профессиональную деятельность.

Хотя формально закон касается всех иностранцев, по факту новые правила затронут в первую очередь граждан Украины. Это связано с тем, что другие иностранные подданные и ранее не могли претендовать на социальные выплаты без наличия легального трудоустройства и уплаты соответствующих налоговых взносов.

В Польше беженцы с Украины рискуют остаться без пособий

Параллельно с этим законодательный акт продлевает разрешение на законное пребывание в стране для украинских беженцев. Срок их легального нахождения на территории Польши продлен до конца марта следующего года.

