Европейские страны и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше. При этом Соединенные Штаты реагируют на него спокойно, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире на YouTube.

«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено», — отметил эксперт.

По словам Слебоды, реакция правительства США на инцидент, «по сути, нулевая». Эксперт также указал на несостыковки в заявлениях европейских и украинских лидеров об инциденте с беспилотниками. Он отметил, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят нетронутыми. При этом отмечалось, что они были «сбиты польской ПВО».

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

В свою очередь, глава Штатов Дональд Трамп заявил, что инцидент с дронами в Польше мог произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, и выразил надежду на ее урегулирование.