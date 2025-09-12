В Польше будут лишать безработных украинцев пособий

Сейм Польши принял закон, который предполагает лишение безработных граждан Украины социальных выплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту закона, теперь граждане Украины смогут рассчитывать на социальные выплаты в Польше только при наличии трудовой занятости. При этом, в тексте закона говорится об «иностранцах», но изменения коснутся только приехавших из Украины — ранее все остальные иностранные граждане и так лишались доступа к пособиям в случае отсутствия работы.

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — сообщили в канцелярии польского сейма.

Ранее Польша ввела ограничения на пересечение границы с Белоруссией.