Сотрудника Секретной службы США отстранили от работы за критику Кирка в соцсети

Сотрудник Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, временно отстранен от работы за публикацию в соцсети сообщения с критикой в адрес политического активиста Чарли Кирка, убитого 10 сентября.

"Секретная служба США не потерпит действий, которые нарушают ее правила. Этот сотрудник был незамедлительно отстранен от работы, начато расследование", - отмечается в заявлении официального представителя службы.

По сведениям телеканалов Fox News и CBS, речь идет о сотруднике по имени Энтони Поу. Он ранее опубликовал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение, в котором отметил, что Кирк "разжигал ненависть и расизм". Поу также выразил уверенность в том, что активист фактически сам виноват в том, что подвергся нападению.

Директор службы Шон Карран распространил среди подчиненных заявление, в котором подчеркнул, что в США, "как кажется, с каждым днем все чаще происходят политически мотивированные нападения".

"Сотрудники Секретной службы должны сосредоточиться на решении этой проблемы, а не на ее усугублении", - указал он. Карран добавил, что его подчиненные должны работать "без предвзятости, обусловленной политическими предпочтениями".

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.

Убийство Кирка

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по делу.