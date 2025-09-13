На Западе предупредили Украину о риске «зайти слишком далеко» в атаках на НПЗ России

Западные союзники Украины давно выражают осторожность в отношении любых шагов, которые могут нарушить мировые поставки нефти и топлива, пишет агентство Bloomberg, комментируя последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

В публикации утверждается, что украинская кампания по атакам на российские предприятия вряд ли поддерживается западными партнерами.

«Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и экономический рост остаются приоритетами», — пишет агентство.

Ранее портал «Нижний Новгород онлайн» рассказал, что перебои с поставками топлива на заправки Нижегородской области связаны с «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов».

Также в сентябре газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что перебои с бензином зафиксировали более чем в десяти регионах России.