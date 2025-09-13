На Западе предупредили Украину о риске «зайти слишком далеко» в атаках на НПЗ России

Западные союзники Украины давно выражают осторожность в отношении любых шагов, которые могут нарушить мировые поставки нефти и топлива, пишет агентство Bloomberg, комментируя последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
В публикации утверждается, что украинская кампания по атакам на российские предприятия вряд ли поддерживается западными партнерами.
Ранее портал «Нижний Новгород онлайн» рассказал, что перебои с поставками топлива на заправки Нижегородской области связаны с «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов».
Эксперт Игорь Юшков раскрыл последствия ударов по нефтебазам и НПЗ Украины
Также в сентябре газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что перебои с бензином зафиксировали более чем в десяти регионах России.