Армани завещал продать свой дом моды или разместить акции на бирже

Итальянский модельер, основатель компании Armani Джорджо Армани, скончавшийся 4 сентября, завещал своим наследникам продать его дом моды или провести публичное размещение акций компании на бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст завещания.

В нем говорится, что наследники должны продать первоначальную долю в размере 15% в течение 18 месяцев после смерти модельера. При этом в течение последующих трех-пяти лет им необходимо передать тому же покупателю дополнительно 30-54,9% акций. В качестве альтернативного варианта в завещании значится размещение акций Armani на публичной фондовой бирже. По оценкам аналитиков, стоимость компании может достигать 8,2 миллиардов долларов.

Среди потенциальных покупателей находятся LVMH, EssilorLuxottica или L'Oréal, а также компании «аналогичного статуса».

Известно, что Армани завещал 40% голосующих акций дома моды своему соратнику и партнеру Панталео Дель'Орко, еще 30% получил основанный в 2016 году фонд Fondazione Giorgio Armani. По 15% досталось племяннице и племяннику Армани, которые руководили разными направлениями его бизнеса. Все остальные родственники модельера унаследовали акции без права голоса.

Стоит отметить, что Армани являлся единственным акционером, креативным директором и председателем правления дома моды. Он десятилетиями отстаивал независимость своего бренда, поэтому его решение о продаже бизнеса стало неожиданностью для всех.