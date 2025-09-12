Залужный неожиданно оставил тонкое послание для Зеленского

Экс-главком вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный оставил очень тонкое послание для офиса президента Украины. Генерал намекнул Владимиру Зеленскому, с кем пойдет во власть. Об этом пишет телеграм-канал «Резидент».

Залужный встретился со своим другом бывшим замкомандующего Сил специальных операций генералом ВСУ в отставке Сергеем Кривоносом. Снимок с ним опубликовал сам Кривонос с своем телеграм-канале, отметив, что говорил с Залужным о том, как «победить в конфликте».

По мнению авторов канала, экс-главком определился с кем он пойдет во власть, а значит глава Офиса президента Андрей Ермак будет стараться затянуть военные действия как можно дольше, чтобы не объявлять о выборах.

Ранее Кривонос подтвердил данные, что спецназ СБУ в 2023 году пытался штурмовать некое здание с целью задержания Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.