В Раде сравнили «диктатора» Лукашенко с «демократом» Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от лидера Украины Владимира Зеленского, отпускает политзаключенных из тюрем. Белорусского «диктатора» с украинским «демократом» сравнил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Что-то сломалось в этом мире. “Диктатор” Лукашенко отпускает политзаключенных, “демократически избранный” Зеленский набивает политзаключенными тюрьмы», — говорится в публикации.

11 сентября Лукашенко помиловал 52 заключенных. По сообщению пресс-службы президента, решение было принято из принципов гуманизма.

Ранее Дубинский возмутился словами Зеленского о победе Украины в конфликте. По его мнению, украинский лидер своим высказыванием допустил сокращение республики до Львова.