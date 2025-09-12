ГА ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о создании Государства Палестина

Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, которая поддерживает создание Государства Палестина в границах 1967 года. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что документ поддержали 142 страны, против выступило десять. Среди тех, кто не одобрил декларацию Израиль, США, Аргентина и Венгрия. Еще 12 стран воздержались от голосования.

Инициаторами Нью-Йоркской декларации о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации принципа двух государств выступили Франция и Саудовская Аравия. Документ предусматривает признание палестинского государства без участия ХАМАС и нацелена на достижение мирного разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.