Дуров отреагировал на убийство Кирка

Основатель Telegram Павел Дуров назвал убийство активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка нападением на свободу слова. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Дуров отметил, что Кирк «боролся за проведение открытых дебатов из-за чего "враги истины" боялись его».

«Смерть Чарли Кирка — это атака на свободу слова. Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Если мы потеряем свободу слова, то за ней последуют и остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите», — написал основатель Telegram.

Напомним, что 10 сентября, на Кирка было совершено покушение во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спасти его не удалось.