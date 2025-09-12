Раскрыто, за что Макрон может оказаться в тюрьме

Президент Франции Эммануэль Макрон может оказаться в тюрьме по обвинению в коррупции. Такое мнение в беседе с News.ru высказал координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков.

Он отметил, что информация о коррупционных скандалах с участием Макрона всплыла еще во времена протестов «желтых жилетов». Тогда выяснилось, что президент Франции имеет тесные связи с французской банковской сферой и является ставленником финансового капитала страны, сидя у них на зарплате.

«За это вполне можно попасть под суд», — добавил Вилков.

Он указал, что в парламенте республики уже собрали достаточно голосов для рассмотрения вопроса об отставке Макрона и теперь депутаты могут провести все необходимые процедуры. Вилков считает, что на фоне происходящего сейчас во Франции, в том числе нового этапа уличных протестов, есть все шансы на отстранение президента страны.