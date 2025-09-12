Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

Североатлантический альянс не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.
По словам главы польского внешнеполитического ведомства, беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.
Глава МИД рассказал, откуда в Польшу влетели БПЛА
Ранее Сикорский заявил, что Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Он уточнил, что в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками.