Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

Североатлантический альянс не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.

© Lenta.ru

«НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовало в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники», — сказал он.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.

Глава МИД рассказал, откуда в Польшу влетели БПЛА

Ранее Сикорский заявил, что Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Он уточнил, что в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками.