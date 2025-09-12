Генсек НАТО не смог ответить на вопрос, кто стоит за инцидентом с БПЛА в Польше

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами альянса в Европе Алексусом Гринкевичем не смог дать прямой ответ на вопрос, какая страна стоит за инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время продолжается оценка этого события.

«С одной стороны, я считаю, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но, с другой стороны, он не настолько значимый, потому что неважно, было ли это совершено намеренно. Это в любом случае было безрассудно, это были российские дроны», — заявил Рютте.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

