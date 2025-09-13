Названа главная причина ограничения помощи Украине со стороны Европы

Внутриполитические проблемы стран Европы могут существенно ослабить западную поддержку Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что нынешняя сплоченность Европы «может легко разрушиться», если государствам предложат выделить войска для участия в миротворческих силах.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.

Германия не нашла 10 миллиардов евро на военную помощь Украине

Позже лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что если Североатлантический альянс начнет сбивать дроны над Украиной, это приведет к сильнейшей эскалации конфликта и риску большой войны в Европе.