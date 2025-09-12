В США раскрыли содержание надписей на гильзах убийцы Кирка

ФБР и власти штата Юта раскрыли содержание надписей на гильзах стрелявшего в активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка. В частности, на них было написано «Привет, фашист» и «Если ты читаешь это, ты гей*», передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что главным подозреваемым в убийстве Кирка является Тайлер Робинсон. О нем в полицию сообщил друг семьи, которому обо всем рассказал отец задержанного.

«Он рассказал следователям, что Тайлер стал более политизированным за последние годы. Его отец также добавил, что за день до убийства во время семейного ужина обсуждался приезд Кирка в университет Юты. Они говорили о том, почему им не нравится активист и его взгляды», — говорится в тексте.

Кроме того сосед Робинсона показал полиции его сообщения в Discord, которые содержали подробности убийства Кира.

Раскрыта личность убийцы Кирка

Выступая перед СМИ, губернатор штата Юта Спенсер Кокс указал, что на гильзах, найденной винтовки, были надписи: ««Привет, фашист», «Поймай это», «Bella chao» и «Если ты читаешь это, ты гей».

*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено