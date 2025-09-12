Зеленский отказался «отдавать Путину» территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в резкой форме вновь отверг идею о каких-либо территориальных уступках России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

© Газета.Ru

«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», — утверждает Зеленский.

По его словам, нужно не «временное затишье», а гарантированное завершение конфликта, которое обеспечит безопасность Украины. Кроме того, считает Зеленский, потенциальное соглашение должно предусматривать «ответственность» для России.

До этого президент Владимир Путин заявил, что российские войска проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Путин подчеркнул, что российские войска отстаивают право местных жителей говорить на русском языке.

«Мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений», — сказал он.

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.