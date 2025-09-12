Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

"Терпение иссякает": Трамп неожиданно резко заявил о недовольстве Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома в интервью Fox News также отметил, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину «быстро иссякает».

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

«Срыв поставок»: в Германии потеряли деньги на поддержку Украины

В ФРГ разгорелся скандал из-за военной помощи Украине. Министр обороны Борис Писториус запросил дополнительные 10 миллиардов евро на поддержку Киева на ближайшие два года. Однако эта сумма превышает то, что было согласовано Министерством финансов и правительством под руководством Фридриха Мерца, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Задержанный по делу об убийстве Кирка признался в содеянном своему отцу

Задержанный по делу об убийстве активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

Принц Гарри сделал заявление во время визита в Киев

Принц Гарри во время визита в Киев заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в восстановлении тысячам раненных украинских военнослужащих. Об этом сообщает The Guardian.

Стали известны подробности трагедии на Эльбрусе

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что в результате аварии на канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Ушедшая из России немецкая компания Mercedes-Benz перерегистрирует свой товарный знак на российском рынке. Автопроизводитель подал в Роспатент заявку на регистрацию, сообщает ТАСС.

Стало известно, как Украина препятствовала допуску России на ОИ-2026

Пресс-служба Федерации бобслея России заявила, что представители Украины на конгрессе Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) в Милане выступили с презентацией, чтобы не допустить участия россиян в зимних Олимпийских играх — 2026.

Новый остров образовался из-за таяния льда на Аляске

Новый остров появился посреди озера на юго-востоке Аляски из-за таяния льда. Как сообщает Live Science, позеленевший холм посреди голубой воды запечатлел спутник NASA Landsat 9 в августе.

Лолита высказалась об интервью Пугачевой

Певица Лолита Милявская заявила о том, что не увидела в интервью своей коллеги Аллы Пугачевой попытки порвать с Россией, назвав ее «величайшим русским достоянием». Ее слова приводит «Абзац».

