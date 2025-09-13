Раскрыты новые детали о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не состоял в политических партиях и, предположительно, не голосовал на последних выборах президента США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на списки избирателей штата Юта.

По данным Совета высшего образования Юты, Робинсон — студент третьего курса программы подготовки электриков в Техническом колледже Дикси. В 2021 году он также проучился один семестр в Университете штата Юта.

По данным Fox News, посты Робинсона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) касались в основном семьи и учебы. Но в семье мужчины рассказали, что в последние годы Робинсон стал «более политически настроенным» и накануне убийства критиковал взгляды Кирка.

В материалах Newsweek сообщается, что отец подозреваемого Мэтт Робинсон является зарегистрированным избирателем-республиканцем. Он в течение 27 лет работал в управлении шерифа округа Вашингтон. Как сообщает Associated Press, именно отец убедил сына сдаться.

Кирк был смертельно ранен в Университете долины Юты 10 сентября. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его уходе из жизни. Предположительно, подозреваемый сделал один выстрел с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где находился 31-летний Кирк.