Президент Дональд Трамп раскритиковал мегадонора Демократической партии и архитектора цветных революций, миллиардера Джорджа Сороса и призвал к его судебному преследованию по обвинениям в организованной преступности.

Трамп в утреннем интервью на телеканале Fox News сослался на якобы представительницу "Открытых фондов" Сороса (деятельность признана нежелательной и запрещена в РФ), которая, по его словам, недавно набросилась на него в столичном ресторане.

"Мы собираемся изучить дело Сороса. Потому что это больше, чем протесты. Это и есть настоящая агитация. Это беспорядки на улицах", - сказал Трамп в эфире программы "Fox & Friends".

На этой неделе Трамп совершил свой первый визит в качестве президента в ресторан, не связанный с его бизнесом, чтобы подчеркнуть успехи его борьбы с преступностью в столице. Но фотосессия была прервана протестующими, назвавшими Трампа "Гитлером нашего времени".

"Проблема в левых радикалах, они злобны, они ужасны и политически подкованы", - добавил Трамп.

У Трампа и Сороса есть давняя история неприязни и вражды. Два непримиримых политических противника находятся в конфликте на протяжении десятилетий. Сорос спонсировал массовые акции против Трампа по всей Америке во время его первого президентского срока. В конце августа президент США заявил, что Джордж Сорос и его сын должны быть обвинены по закону RICO о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях, который позволяет привлекать к ответственности всех участников преступной группы за действия одного из них. По словам Трампа, Сорос и "его группа психопатов" нанесли огромный урон Америке.