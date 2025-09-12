Президент США Дональд Трамп перепутал Армению и Албанию, когда говорил о конфликте с Азербайджаном. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Fox News.

Говоря о урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, Трамп оговорился и назвал Армению «Албанией». Кроме того, он также заявил, что конфликт между странами был «неразрешимым», но он все равно смог добиться мирного соглашения.

«Я урегулировал неразрешимую войну между Азербайджаном и Албанией», — заявил он.

Трамп перепутал Путина с Зеленским

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский не сразу согласился на переговоры об урегулировании.