Задержанный по делу об убийстве Кирка признался в содеянном своему отцу

Задержанный по делу об убийстве активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

По данным телеканала, мужчина, находящийся под стражей по делу об убийстве Кира, признался своему отцу в том, что в активиста стрелял он.

«После признания сына отец сам обратился к властям. Он сообщил, что он обеспечил нахождение сына под своим контролем до тех пор, пока его не смогут официально задержать», — говорится в тексте.

Напомним, что 10 сентября, на Кирка было совершено покушение во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спасти его не удалось.