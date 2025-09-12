Трамп заявил, что Зеленский нехотя пошел на переговоры об урегулировании

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский изначально не проявлял готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Зеленский не сразу был готов к диалогу. Он также подчеркнул, что для успешных переговоров необходимы две стороны, заинтересованные в процессе.

«Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — сказал Трамп.

9 сентября Трамп выразил мнение, что разрешение украинского конфликта могло бы быть относительно простым для Соединенных Штатов. Но, по его словам, ситуация осложнилась из-за «взаимной вражды», возникшей между лидерами двух стран — Путиным и Зеленским.

За день до этого глава США сообщил о своих хороших отношениях с президентом Путиным. Он также выразил разочарование тем фактом, что конфликт на Украине до сих пор не удалось разрешить.