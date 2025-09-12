"Терпение иссякает": Трамп неожиданно резко заявил о недовольстве Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома в интервью Fox News также отметил, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину «быстро иссякает».

Урегулированию конфликта, по мнению Трампа, мешает ненависть между сторонами.

Трамп также допустил новые санкции против России. Он заявил, что может ввести дополнительные ограничительные меры против России, в том числе в нефтяном и банковском секторах.

Американский лидер отметил, что решение ввести повышенные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти далось ему непросто, так как это «провоцирует разногласия».

Владимир Зеленский не слишком быстро согласился на проведение переговоров, добавил Трамп.

Трамп сделал новое резкое заявление о России

Он также заявил, что в ситуации с дронами в Польше никого защищать не будет и считает, что БПЛА не должны были находиться рядом с польской территорией.

