Утекли планы Пентагона по отправке войск в неожиданное место

Ставшие предметом утечки планы показывают, что Пентагон рассматривает возможность развертывания войск национальной гвардии в Луизиане. Документы свидетельствуют о намерении направить 1000 военнослужащих для проведения операций по поддержанию правопорядка в городских центрах.

Администрация Дональда Трампа подготовила предложение о размещении 1000 военнослужащих национальной гвардии Луизианы для проведения операций по поддержанию правопорядка в городских центрах штата, сообщила в субботу газета Washington Post со ссылкой на полученные документы о военном планировании.

Как напоминает The Guardian, Трамп сделал борьбу с преступностью одним из основных направлений своей администрации, несмотря на то, что уровень насильственных преступлений во многих городах США снизился. Его жесткие меры в отношении муниципалитетов, возглавляемых демократами, вызвали обеспокоенность у юристов и спровоцировали протесты, в том числе недавнюю демонстрацию с участием нескольких тысяч человек в Вашингтоне, округ Колумбия.

Лидеры демократической партии заявили, что массовое развертывание войск - это скорее демонстрация силы Трампа, а не серьезные усилия по борьбе с преступностью.

Более десятка жителей Шривпорта, штат Луизиана, заявили агентству Reuters, что они рассматривают любое развертывание войск скорее как политический трюк, чем как значимое решение для борьбы с преступностью, и как способ для Трампа смягчить критику в отношении того, что он нацелен только на штаты, контролируемые демократами.

Впрочем, как подчеркивает The Guardian, губернатор Луизианы Джефф Лэндри - республиканец. Мэры Шривпорта и Батон-Ружа, двух самых известных городов Луизианы, - республиканцы. Правда, мэр Нового Орлеана, самого известного города штата, - демократ.

Представитель Пентагона не стал подробно комментировать документы. Представитель американского минобороны сказал: “Утечка документов не должна интерпретироваться как политика. Мы не будем обсуждать эти планы на основе утечек документов, как до принятия решения, так и иным образом”.

В документах по планированию, согласно The Washington Post, говорится, что план позволит военным дополнить правоохранительные органы в таких городах, как Новый Орлеан и Батон-Руж. В обоих городах преобладает чернокожее население.

План Пентагона предусматривает мобилизацию, которая продлится до 30 сентября 2026 года, хотя дата начала не была указана.

Среди документов - неподписанный, недатированный проект служебной записки главы Пентагона Пита Хегсета генеральному прокурору США Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, в которой подчеркивается “уникальное преимущество” предлагаемого военными подхода к обеспечению правопорядка в Луизиане, сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению The Washington Post, это предложение, основанное на просьбе губернатора Лэндри, который является убежденным сторонником Трампа, о размещении войск, не было подтверждено федеральными чиновниками или чиновниками штата. План Пентагона в Луизиане предполагает, что в настоящее время рассматривается возможность проведения масштабной операции, в ходе которой сотрудники национальной гвардии “дополнят” правоохранительные органы в районах с высоким уровнем преступности. Они также могли бы помочь в борьбе с наркотиками и оказать “материально-техническую и коммуникационную поддержку” местным властям, сообщает The Washington Post.

