Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что интерес мира к России и ее президенту Владимиру Путину вырос на фоне успехов ВС РФ. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Кошкин отметил, что Россия развивает свою экономику, несмотря на санкции. Он добавил, что украинский кризис проверил на прочность и российскую экономику, и эффективность ВС РФ.

«В целом мы видим рост России как великой державы. Немаловажную роль играет и успех на международной арене», - подчеркнул политолог.

По его мнению, личность Путина серьезно влияет на укрепление международного авторитета России. Кошкин добавил, что даже в западных странах признают способность президента России к «неординарным и эффективным» шагам.

«Многие годы Путин является примером выдержки, компетентности в политико-дипломатической сфере. Он всегда подготовлен, это отмечают даже западные эксперты, которые бы не хотели это отмечать», - заключил Кошкин.

Автор Washington Examiner Майкл Уоррен Дэвис ранее заявил, что американская политическая, культурная и медийная элита страдает от «тяжёлой формы помешательства на Путине». Дэвис заявил, что Путин не угрожает национальной безопасности США или американским национальным интересам, а постоянная враждебность Госдепартамента по отношению к России «не просто глупа - она самоубийственна».

Элиты США продолжают набирать политические очки у избирателей, развязывая бессмысленные риторические, экономические, а теперь и военные атаки на Россию, отмечал автор статьи.