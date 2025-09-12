Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил Великобританию за расширение санкций в отношении Российской Федерации.

«Спасибо Великобритании за новый санкционный пакет, объявленный в Киеве», — написал глава киевского режима.

Новый санкционный список включает в себя 100 позиций против 27 юрлиц и 70 танкеров, якобы входящих в «теневой флот», поделился подробностями Зеленский.

С точки зрения главы киевского режима, новые меры должны ударить по российским цепочкам снабжения. Зеленский также выразил надежду на то, что другие партнеры бывшей советской республики тоже продолжат давление на РФ.

Власти Соединенного Королевства расширили список ограничительных мер в отношении Российской Федерации 12 сентября. Среди прочего, рестрикции объявлены против ряда промышленных предприятий.